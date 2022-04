Dopo averlo annunciato ufficialmente dal presidente De Laurentiis, il Napoli monitora il finale di stagione di Khvicha Kvaratskhelia in attesa di abbracciarlo in azzurro. In serata però dalla Georgia hanno fatto sapere che il giocatore è stato sostituito al 42' della gara tra Dinamo Batumi e Sioni Bolnisi per un piccolo problema fisico.



Nulla di grave, comunque: dopo la sostituzione è stato applicato subito del ghiaccio sulla gamba sinistra dell'esterno offensivo - classe 2001 - e nelle prossime ore verranno fatte analisi di accertamento.