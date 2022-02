Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, parla a Radio Punto Nuovo del suo assistito, difensore del Napoli, e della sua possibile valutazione: "20 milioni? Onestamente dico di no. Comprando un altro terzino il Napoli ne spenderebbe almeno 10. Secondo me può valere minimo 25-30 milioni. Faraoni ha un'età diversa, è un '91 e due anni nel calcio sono rilevanti dal punto di vista anagrafico. Non possono non arrivare offerte per un giocatore come Di Lorenzo".