Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno. Ultima sessione prima del match di domani contro il Barcellona, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di Champions. All'andata è finita sul risultato di 1-1, quindi chi vincerà al Maradona passerà al turno successivo.



Spalletti negli ultimi giorni ha dovuto fronteggiare tantissimi infortuni. Oggi ha ritrovato Lorenzo Insigne, che ha smaltito l'affaticamento, così come Di Lorenzo, che ha accusato un colpo alla testa contro il Cagliari, senza conseguenze. C'è anche Politano, che si è allenato sia ieri che oggi e sarà a disposizione contro il Barcellona. Ha lavorato in campo, ma a parte, Lobotka. Presenti i giovani della Primavera Toccafondi, Marranzino, Mercurio e Vergara. Fuori, invece, Tuanzebe, Malcuit, Anguissa e Lozano. La squadra è scesa in campo con circa 40 minuti di ritardo, Spalletti avrà caricato i calciatori in vista di un match così importante come quello di domani. Clima sereno in allenamento, il gruppo è unito per affrontare questo finale di stagione.