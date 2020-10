Questa mattina il Napoli si è allenato come di consueto a Castel Volturno per preparare la gara di domani di Europa League a San Sebastián contro la Real Sociedad. Questo il report della SSC Napoli:



"La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento.

Successivamente la rosa si è divisa in 3 gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in torello, seduta tattica ed esercitazioni di passaggi.

Chiusura con partitina a campo ridotto".



Pubblicato anche un video-riassunto della seduta sul canale Youtube del Napoli: