#Napoli, inizia il ritiro pre-Bologna: ci sono Bakayoko e Osimhen, le immagini pic.twitter.com/4msZ9Aytz7 — calciomercato.com (@cmdotcom) March 6, 2021

Dopo il pareggio amaro di Reggio Emilia contro il Sassuolo, domani il Napoli sarà chiamato a rispondere sul campo. In vista c’è la sfida delle 20:45 contro il Bologna presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta.Come di consueto il Napoli questa sera è in ritiro pre gara. La squadra è arrivata poco dopo le 19 presso l’Hotel Britannique, con pochissimi tifosi presenti all’esterno della struttura. Tra gli ultimi a scendere ecco Osimhen, di rientro dopo due settimane, e Bakayoko, che oggi non si è allenato a causa di un’indisposizione.