Dopo gli impegni in Europa League, Napoli e Roma domani sera scenderanno nuovamente in campo per la nona giornata di Serie A. Sono giorni particolari a Napoli in seguito alla morte di Maradona. Ma l’affetto per i giocatori di oggi non manca mai. La squadra è arrivata da poco a Palazzo Caracciolo, dove resterà in ritiro prima del match di domani sera. Una trentina di tifosi presenti all’esterno dell’hotel che hanno accolto i loro beniamini con tanto calore. Ancora assente Osimhen, in seguito all’infortunio subito in Nazionale.

#Napoli, l’arrivo della squadra tra il calore dei tifosi: cori per Gattuso, assente Osimhen pic.twitter.com/vZXZGkTsxe — calciomercato.com (@cmdotcom) November 28, 2020