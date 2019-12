L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Spazio Napoli, trattando diversi argomenti inerenti lo stadio San Paolo di Napoli. Questo quanto estratto da calciomercato.com:



LE MULTE - "Dopo ogni gara arrivano numerose multe e segnalazioni. Si cerca di far rispettare i posti allo stadio, come dovrebbe accadere in una società civile. Sono sicuro che entro la fine della stagione tutti i tifosi si adegueranno alle nuove norme. Tutto ciò che accade durante una partita è a carico del Napoli".



I PARCHEGGI - "Una questione ancora irrisolta, non fanno parte della convenzione e sono a carico dell'amministrazione comunale. Ma è un investimento che non riusciamo a fare. Non escludo che si possa affidare la gestione dei parcheggi alla SSC Napoli".



LA CESSIONE - "Non è possibile cedere lo stadio al Calcio Napoli, perché è un bene pubblico e sarebbe complicato quindi anche dare un valore di mercato.



I MAXISCHERMI - "Un imprenditore napoletano, Antonio Beneluce, che tiene tanto alla città, ce ne ha donato uno. Ora tocca a noi averne cura. Molti tifosi ci chiedono le immagini delle partite, però noi come Comune non possiamo trasmetterle. Se il Napoli decidesse di gestirli, allora si potrebbe fare qualcosa".



I PARCHEGGIATORI ABUSIVI - "Sono una piaga della città. Ci sono luoghi bloccati dalla Camorra. Ci abbiamo provato con la Polizia Municipale, ma gli agenti stessi non si sentono abbastanza protetti. Servirebbe una task force di altre forze dell’ordine della città. Ma io sono convinto che se nessun cittadino desse quei due euro ai parcheggiatori, questi ultimi sarebbero poi costretti ad andarsene e finirebbe tutto".