Nel gruppo C gli azzurri rappresentavano la squadra favorita per il primo posto con il Leicester che avrebbe dovuto rappresentare l’insidia più grande. Così non è stato, perché alla fine il primo posto lo ha conquistato lo Spartak Mosca battendo due volte lo stesso Napoli che è riuscito comunque a centrare la seconda posizione in extremis vincendo al Maradona l’ultima giornata contro il Leicester. Seconda posizione, dunque, per Spalletti e i suoi che dovranno così affrontare i sedicesimi di finale di Europa League.La sfida d’andata si giocherà a Barcellona il 17 febbraio mentre quella di ritorno a Napoli il 24 febbraio)., degli uomini migliori, entrambe le cose però non sono ancora state trovate. Il tecnico spagnolo però sembra essere orientato a lavorare con lache potenzialmente sono giocatori importantissimi ma hanno avuto enormi limiti fin qui. A loro si aggiungono i giovani talenti Gavi e Nico che sono praticamente dei titolari fissi e l’infortunato Pedri, freso vincitore del Golden Boy 2021.Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, Gavi, Busquets, de Jong, Alba; Dembele, Depay, Gavi. All. Xavi.– Nonostante il momento sia nero e la stella più brillante - Leo Messi - sia andata via, il Barcellona resta un top club ricco di grandi giocatori. Su tutti c’è l’acquisto dell’estate,L’attaccante olandesee nessuna rete messa a segno in Champions. Da non dimenticare i vari talentuosi Coutinho, Dembele, de Jong, Ter Stegen, gli esperti campioni Piqué, Busquets, Jordi Alba e i giovanissimi Gavi e Nico.– Il Barcellona, dopo anni di grandissimo livello europeo, ha disputato una fase a gironi fortemente deludente arrivando terzo nel girone di Champions League con soli 7 punti, alle spalle del Benfica. Dati clamorosi, solo 2 le reti messe a segno e ben 9 i gol incassati nelle sei sfide. Anche in campionato la situazione non è incoraggiante: il Barcellona è ottavo a 24 punti, tre in meno rispetto al sesto posto (Conference League), cinque dall’Atletico quarto e addirittura lontano diciotto lunghezze dalla capolista Real Madrid.. Questo l’unico doppio confronto europeo, oltre il quale c’è stato il trofeo Gamper nel 2011 (5-0 per il Barça) e il trofeo La Liga Serie A Cup, 6 e 8 agosto 2019 in cui vinsero gli azzurri 1-0 all’andata e invece 2-1 i catalani al ritorno.