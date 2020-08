L'asse Everton-Napoli è molto caldo. Il club inglese è pronto a sferrare il colpo decisivo per portare via a Gattuso due giocatori che non sono mai rientrati nelle primissime scelte del tecnico calabrese.



Si tratta di Maksimovic e Allan. I due giocatori ritroverebbero Ancelotti sotto la cui guida hanno fatto molto bene, il brasiliano in particolare. Secondo quanto raccontato da Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, vanno limati ancora alcuni dettagli: per Maksimovic pronti 15 milioni al Napoli con 3 milioni di ingaggio al giocatore, mentre c'è distanza tra domanda e offerta per arrivare ad Allan, dato che l'Everton mette sul piatto 20 milioni più 5 di bonus e il Napoli ne chiede 30 più 5.