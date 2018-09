Christian Maggio, terzino del Napoli, ex vice capitano degli azzurri, parla a la Gazzetta dello Sport: "Sarri? Non posso nascondere l’amarezza per quei cinque minuti negati sul campo. Ma anche questo fa parte della vita. Poi ci hanno pensato i tifosi a fine partita con quel giro di campo a sorpresa a spazzare via la rabbia".