Non si dice per scaramanzia, ma il Napoli crede al sogno scudetto. Lo ribadisce tra le righe il difensore Amir Rrahmani, in un'intervista a Il Roma: "Vorrei regalarmi un sogno, che poi sarebbe di tutti i tifosi. Ma non mi faccia pronunciare la parola perché qui ho imparato a essere scaramantico. Giochiamo sempre per vincere, quello che succederà non lo sappiamo. Speriamo che accada qualcosa di bello".