Uno striscione che, tra la notte scorsa e le prime ore di oggi, ha fatto il giro di Napoli e ha evidenziato il forte malcontento di parte della tifoseria per una stagione partita tra grandi aspettative e che sta terminando in maniera anonima. La città si è svegliata così a poche ore dalla partita contro il Frosinone, in un clima di contestazione nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis che ora sembra non risparmiare più nemmeno Carlo Ancelotti: "Carletto ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto", recitava il messaggio esposto in Piazza del Plebiscito e successivamente apparso in via Marina e davanti allo stadio San Paolo.



Il destinatario dell'attacco rivolto dalla Curva B, da diverso tempo molto critica nei confronti della gestione della società da parte di De Laurentiis, è principalmente proprio il patron che, dopo aver congedato Sarri, ha optato per un nome forte per la panchina senza fare però una campagna acquisti particolarmente dispendiosa. L'elemento di novità rispetto al passato è rappresentato però dal coinvolgimento di Ancelotti, che soltanto poche settimane fa aveva invitato i tifosi a fare i tifosi e a non interessarsi alle sue scelte di formazione. Che si tratti dunque del primo segnale di scollamento tra parte della tifoseria e l'allenatore emiliano?