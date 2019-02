Secondo il Corriere dello Sport, la famiglia ha raggiunto Marek Hamsik in Slovacchia:

"Marek è in patria già da sabato per occuparsi soprattutto del visto per la Cina: una volta concluso l’iter burocratico personale a Bratislava, toccherà al Napoli dare il via libera alla sua cessione al Dalian. Per scrivere la parola fine, comunque, bisognerà soltanto attendere ancora un po’, ma non moltissimo: ventiquattro, quarantotto ore, diciamo come tempo massimo. Il tempo di registrare il bonifico da 20 milioni più bonus e Hamsik sarà un calciatore del Dalian"