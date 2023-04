L'ultimo periodo del Napoli non è stato dei migliori, il focus è tutto sul mese di aprile in cui è arrivata una sola vittoria (contro il Lecce), due pareggi e due sconfitte tra campionato e Champions League. Poco entusiasmante anche il dato sui gol segnati e quelli subiti, perché sono solo 3 le reti messe a segno e ben 7 quelle incassate. Non è lo stesso Napoli pimpante visto durante quasi tutta la stagione, però è un Napoli che può vantare ancora un vantaggio enorme rispetto alla Lazio seconda (14 punti e una partita in meno) e alla Juve terza (16 punti di differenza).Il match d'andata ha sorriso agli azzurri con un larghissimo 5-1 che ha indirizzato fortemente il campionato. Ora c'è da replicare a Torino quanto di buono visto ma con una maggior tranquillità dettata dalla classifica.- Allo stesso tempo c'è la voglia di rialzarsi dopo l'eliminazione ai quarti di Champions League.. Non ci saranno, usciti malconci da Napoli-Milan di 4 giorni fa: rispettivamente hanno un'infrazione della testa del perone della gamba destra e distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. Entrambi oggi hanno svolto terapie, mentreha svolto lavoro personalizzato in campo. Ancora out, dunque, anche l'argentino. Inveceche ha già smaltito il problema alla caviglia.- Rispetto all'ultimo impegno di Champions, contro il Milan al Maradona,In virtù del reinserimento, su tutti, di, e degli infortuni di Mario Rui e Politano. Tra i pali il solito, protagonista con un rigore parato e un altro intervento super su Giroud martedì con i rossoneri. Difesa a 4 con le certezzesulle fasce,centrale e il dubbio su chi lo affiancherà.è uscito malconcio ma è rientrato tra i convocati e potrebbe anche partire dal 1'. Alternativa pronta: Juan Jesus. Il centrocampo sarà quello "titolarissimo" conin cabina di regia ecome mezzali. Tridente d'attacco che vedesull'out mancino,su quello di destra ecentravanti.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.