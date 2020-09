Domani allo Stadio Ennio Tardini di Parma ci sarà la prima gara che ospiterà mille tifosi nella Serie A 2020/21. Esordio stagionale per Parma e Napoli che si affronteranno così in questa prima giornata tutta da vivere.



Gli azzurri si avvicinano alla gara con diverse incertezze per quanto riguarda l'11 iniziale. A partire dal portiere, con Meret che fino a ieri sembrava essere in vantaggio per la prima di campionato, ma potrebbe toccare a Ospina. Difesa a quattro con Koulibaly e Di Lorenzo certezze assolute. A fare coppia con il senegalese dovrebbe toccare a Manolas, mentre sull'out mancino Hysaj insidia Mario Rui (il portoghese nei giorni scorsi non era al meglio). Si ripartirà con le certezze in quel centrocampo a 3 formato da Demme, Fabián Ruiz e Zielinski. L'unica sicurezza nel tridente offensivo si chiama Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli prenderà come al solito il suo posto da ala sinistra. Sul versante opposto si fa largo Lozano. Il messicano è in forma e Gattuso potrebbe decidere di puntare su di lui a Parma. Il dubbio più grande resta per il ruolo di prima punta: Osimhen potrebbe aver scavalcato Mertens nelle scelte di Gattuso e così si ipotizza un esordio dal primo minuto per il nigeriano.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.