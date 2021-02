Oggi alle 18 andrà in scena la sfida tra Atalanta e Napoli per la ventitreesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci dal successo in trasferta a Cagliari sette giorni fa e in vista c'è l'impegno prestigioso di Champions contro il Real Madrid. Dall'altra parte ci sono gli uomini di Gattuso che non hanno potuto dedicarsi alla preparazione della sfida di oggi essendosi allenati solo ieri in seguito alla trasferta di Europa League in Spagna appena tre giorni fa.



Gattuso ritrova Koulibaly e Ghoulam dopo la negatività al Covid-19. Il difensore senegalese dovrebbe partire dalla panchina per ritrovare la maglia dal 1' contro il Granada giovedì prossimo. Nessun cambio lì dietro, quindi, con Meret tra i pali e la difesa a 4 che vede sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, mentre la coppia centrale sarà formata da Rrahmani e Maksimovic. Centrocampo a 3 che vede la conferma di Fabián Ruiz, con Bakayoko e Zielinski - partiti dalla panchina in Spagna - a completare il reparto. Osimhen la punta di riferimento ai cui lati ci saranno Insigne ed Elmas. Il macedone prenderà il posto di Politano che ha recuperato, ma sarà inserito a gara in corso.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All. Gattuso