Dopo il buon esordio per entrambe, Napoli e Genoa si sfideranno al San Paolo oggi alle 18. La gara inizialmente era prevista per le 15, ma la positività al Covid-19 di Perin ha fatto slittare la partenza dei Grifoni.



Il Napoli è partito bene e vorrà ripetersi. Gattuso ha intenzione di invertire le idee di Parma, iniziando con un 4-2-3-1 per poi passare al 4-3-3 a gara in corso, magari per gestire il risultato. Tra i pali si prepara Meret al posto di Ospina. Linea difensiva di Parma che potrebbe essere confermata, con Mario Rui non ancora al 100%. La novità è tattica, con Fabián Ruiz e Zielinski che dovrebbero giocare nei due di centrocampo. Dal primo minuto ecco l'occasione per Victor Osimhen, alle cui spalle ci sarà Mertens e ai lati Insigne e Lozano.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.