L'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam, presente negli studi di 'Sky', s'è soffermato sui contratti firmati con Aurelio De Laurentiis:



"Nei contratti del Napoli c’è scritto che è valido nell’universo. De Laurentiis si vuole tutelare e si tutela a 360 gradi. Torto non gli possiamo dare, ha vinto il campionato. Sono contratti molto lunghi, non ti obbliga a firmare. Io l’ho letto per avere più conoscenza delle cose, però è davvero lunghissimo. Si tratta sempre delle stesse cose. De Laurentiis a livello di business è uno dei più forti d’Italia. Ha mantenuto sempre i conti a posto e ha dimostrato che allo stesso tempo riesce anche a vincere. Con una stabilità finanziaria è arrivato a vincere".