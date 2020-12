La Roma si tiene pronta per mettere a segno il doppio colpo a parametro zero. In casa Napoli ci sono diversi giocatori in scadenza, tra questi Arek Milik ed Elseid Hysaj, che i giallorossi seguono da vicino oramai da tempo.



Il polacco rappresenterebbe il sostituto ideale di Dzeko, che oramai va per i 35 anni. Tra Hysaj e il Napoli non sembrano esserci i margini per rinnovare il contratto in quanto c'è ancora troppa distanza tra richiesta e offerta. La Roma sarebbe una destinazione gradita con i capitolini pronti a prenderlo, quindi, a zero. Contatti tra Mario Giuffredi, agente del giocatore, e la Roma già ce ne sono stati, forti del rapporto che li lega già per Veretout. Lo riporta il Corriere dello Sport.