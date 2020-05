Lo fa nel modo più sintetico,Il criterio è ampio e per questo si apre a un’ampia discussione. C’è un solo paletto: il giocatore selezionato deve aver giocato almeno due campionati nella stessa squadra.Ilè tornato in Serie A nel 2007 e fino a quella stagione non ha avuto giocatori-top. Per cui, la selezione dei migliori del primo ventennio del Duemila si riduce in realtà a 13 stagioni, alcune entusiasmanti, altre un po’ meno. Noi abbiamo scelto questi top 11:Cominciamo dal. L’unico vero concorrente diè Reina che negli anni di Sarri è stato un vero protagonista, ma il rendimento di Morgan ha toccato livelli leggermente superiori.A destra una colonna partenopea per 10 stagioni,, il cui spessore tecnico è via via cresciuto nel decennio napoletano. Maggio più di Hysaj e di Zuniga. A sinistra: nel suo periodo migliore è diventato una delle migliori risorse del gioco d’attacco di Sarri. Al centro non si discute:. A centrocampo la regìa è affidata al miglior centrale di questo ventennio,, col capitanoa sinistra ea destra. Restano fuori un mediano forte e solido come Allan e un interno tecnico come Zielinski. Nel tridente offensivo non c’è posto per Callejon e la sua esclusione farà discutere, ma abbiamo scelto tre veri bomber:. Per Insigne un posto in panchina, così come per Lavezzi.Siamo stati incerti fino alla fine per indicare il tecnico della top 11 del Napoli. Il dubbio era fra. Walter è stato l’allenatore che ha portato il proprio organico a livelli inimmaginabili, arrivando perfino in Champions League. Maurizio ha dato al Napoli un calcio spettacolare fino a trasformarlo nell’unica rivale della Juventus. Così la scelta è ricaduta su quest’ultimo.