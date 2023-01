Napoli-Roma è stata la partita delle grandi emozioni per i tifosi azzurri. Una vittoria centrata a pochissimi minuti dalla fine, grazie al mancino vincente del Cholito Simeone. Eppure qualcosa non è andato per il meglio, con l'arbitro Orsato che ha interrotto la gara per qualche secondo dato che Rui Patricio, portiere dei giallorossi, è stato disturbato da un laser proveniente dagli spalti.



Ecco il provvedimento da parte del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 10.000,00 alla Soc. NAPOLI per avere i suoi sostenitori, al 35º del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria".