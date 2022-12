L’ottimo inizio di stagione con il Napoli del difensore sudcoreano Kim non è passato inosservato tanto che ci sono diversi rumours su forti interessamenti dalla Premier League. Luciano Spalletti ha chiuso la questione in conferenza stampa: Non credo possa lasciare il Napoli, si trova così bene in città ed è così adatto al nostro modo di essere con la sua esecutività e tranquillità e mi sembra sia proprio nel posto giusto per lui".