Napoli-Torino 0-0



Meret 6: bravo nei minuti finali del primo tempo a farsi trovare pronto sulla botta dalla distanza di Ansaldi. Ma in tutta la partita è sempre attento e puntuale quando è chiamato in causa.



Di Lorenzo 6,5: svolge bene il proprio compito in fase difensiva. Quando sale sulla propria fascia trova anche il modo di rendersi pericoloso con alcuni traversoni insidiosi, come quello per la testa di Llorente al 69’.



Manolas 6,5: con la sua esperienza e le sue qualità riesce a cavarsela in diverse situazioni anche complicate, riuscendo anche a limitare un avversario come Belotti quando agisce nella sua zona di campo.



Luperto 6: fatica a contenere Belotti e in alcune occasioni è costretto a ricorrere alle maniere forti, motivo per cui riceve anche un cartellino giallo nel primo tempo.



Hysaj 6: è sfortunato il terzino albanese che, poco dopo la mezz’ora di gioco, è costretto a lasciare il campo in barella dopo essere caduto male sul terreno di gioco. Positiva la sua prestazione fino a quel momento.



(dal 34’ p.t. Ghoulam 6: fatica a contenere Ansaldi ma la prestazione è comunque sufficiente)



Ruiz 5,5: svirgola malamente più di un pallone quando è il momento di andare alla conclusione e ne perde altri malamente in mezzo al campo. Il centrocampista spagnolo non è nella sua giornata migliore.



Allan 6: provvidenziale nel finale quando ruba palla ad Anna bloccando una pericolosissima azione in contropiede del Torino. In mezzo al campo fa valere le qualità tecniche e fisiche. Positiva la sua prestazione.



Zielinski 6: prova a impensierire Sirigu con alcune conclusioni dalla distanza ma non riesce mai a sorprendere il portiere del Torino. Si fa comunque apprezzare per la sua vivacità.



Lozano 5: prestazione sottotono da parte dell’attaccante messicano che viene schierato largo a destra nel tridente del Napoli. Perde il duello con Laxalt e non riesce a far fruttare le sue qualità tecniche. Nella ripresa Ancelotti lo richiama in panchina.



(dal 16’ s.t. Callejon 5,5: così come Lozano fatica a trovare spazi sulla destra).



Mertens 5,5: corre tanto, svariando lungo tutto il fronte offensivo. Si fa apprezzare per l’impegno e la voglia che mette in campo ma è poco concreto in fase offensiva.



Insigne 5,5: Ancelotti torna a schierarlo nella formazione titolare, facendolo giocare come attaccante esterno nel 4-3-3. Il capitano azzurro fatica però a farsi vedere, se non in qualche sporadica occasione.



(dal 22’ s.t. Llorente 6,5: è il più pericoloso del Napoli. Con i suoi colpi di testa sfiora il gol in almeno due occasioni)





All. Ancelotti 5,5: passa al 4-3-3 schierando Insigne come attaccane di sinistra nel tridente. Dopo un avvio di partita incoraggiante il suo Napoli però sembra spegnersi e fatica a rendersi pericoloso, almeno fino a quando non entra Llorente. Lo spagnolo era forse da far giocare titolare.