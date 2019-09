Meret 6: primo tempo dove c'è da sbrigare solo l'ordinaria amministrazione. Qualche buona uscita ed anche la capacità di partecipare alla prima uscita decastrol Napoli con una migliore dimestichezza rispetto alle prime uscite. Non può nulla sul gol di Castro



Di Lorenzo 6.5: gioca da terzo a destra in fase di possesso in una particolare difesa a 3. Non spinge, ma favorisce la manovra con una seconda uscita pulita, quando Zielinski è coperto. Bene in fase difensiva, più avanzato nella ripresa prova ad incidere con qualche buona sortita



Manolas 6.5: chiude tutti i varchi con sicurezza, non perde certezze senza Koulibaly al fianco. Solo qualche patema in avvio di match, poi tanta serenità, anche negli interventi aerei. Sempre di testa, sfiora il gol in avvio di ripresa



Maksimovic 6: segue Manolas nei movimenti, qualche piccola sofferenza con Joao Pedro iniziale, poi garantisce un rendimento importante. Si ferma alla fine del primo tempo sostituto da Koulibaly. (dal 1' st Koulibaly 5: fa molto più il centravanti che il centrale, cerca la conclusione pericolosa in almeno tre circostanze senza fortuna. Si fa espellere per proteste ritenute troppo vistose in occasione del gol del Cagliari)



Mario Rui 6: l'uomo che cambia il sistema di gioco, la variante tattica scelta da Ancelotti. Trasforma il Napoli in una sorta di 3-2-5, disponendosi in linea con Insigne, Lozano, Mertens e Callejon. Tanti spunti, anche una grande chance sparata su Olsen. Cala nella ripresa



Callejon 6: torna a fare l'esterno puro, con il compito di tagliare alle spalle della difesa, ruolo che lo ha consacrato. Qualche spunto discreto, buona l'intesa con Insigne, non colleziona occasioni



Allan 6.5: torna a standard importanti, stringe bene il campo agli avversari, partecipa alla manovra offensiva. Si prende una stupida ammonizione nel finale di frazione. Uno degli ultimi a mollare



Zielinski 5: non regala alla manovra azzurra il giusto tempismo, è bassa la velocità di palleggio del Napoli che diventa più leggibile dalla difesa del Cagliari. Non migliora il rendimento nella ripresa, con una performance molle, priva della grinta necessaria



Insigne 5.5: cerca lo scambio con Mario Rui e con Mertens, ma stenta a trovare il guizzo. Quando Mertens, nel finale di primo tempo, gli serve un pallone d'oro in verticale, spara su Olsen. Qualche frenesia di troppo nella ripresa (dal 29' st Milik 5: non entra in partita, si vede pochissimo in area)



Mertens 6.5: il moto basculante da destra a sinistra sul fronte offensivo è costante, così come la ricerca del pallone fino al cerchio di centrocampo. Crea molto, due-tre passaggi chiave, ma si vede meno in fase conclusiva. Ci prova allo scoccare dell'ora di gioco, baciando il palo esterno. Non molla fino alla fine, non viene supportato nel modo giusto



Lozano 5: primo tempo difficile, anche a lui Mertens recapita un pallone fantastico che il messicano gestisce male. Perde un tempo di gioco, si fa recuperare da Pisacane con l'occasione che sfuma: è lo specchio della sua partita, evanescente (dal 21' st Llorente 6: entra con sostanza nel match, qualche buona giocata, non è decisivo)



All. Ancelotti 5.5: perde in casa, perde la vicinanza alla vetta, perde anche qualche sicurezza. Tante chance create, qualche buona alternativa tattica, manca mordente al suo Napoli