Bologna-Napoli 2-2Napoli:: sul primo gol del Bologna riesce anche a salvare inizialmente, poi sul tap-in non può nulla.: la prova di Monza aveva deluso tanto, oggi però lavora in maniera pulita, specialmente in fase difensiva. Bello anche l'assist, trova il corridoio vincente per Osimhen. Determinante una chiusura su Sansone nel finale.: il primo regista del Napoli, tanti palloni passano per i suoi piedi. Ci mette il fisico più volte lì dietro.: impensierito dalla mobilità di Arnautovic, non gli prende benissimo le misure (33' s.t.: ormai solita staffetta con Kim, nessun errore evidente).: a volte di fretta, come al 40' quando regala palla ad Arnautovic che per un pelo non trova l'1-1. Distratto sul primo gol del Bologna, si fa sorprendere alle spalle. Sul secondo perde il duello aereo con De Silvestri.: con lui il Napoli ha un uomo in più negli ultimi 30 metri. Solito mix di quantità e qualità.: non è la solita gestione magica del centrocampo ma il suo lo fa comunque.: sul primo gol del Napoli c'è il suo zampino, dato che va in pressing su Skorupski che regala palla a Osimhen (42' s.t. Gaetano s.v.).: spesso nel vivo dell'azione, ha voglia di mettersi in mostra e va anche vicino al gol in un paio di occasioni (33' s.t.: cerca di sfruttare la sua chance con la sua velocità e difendendo qualche pallone sull'out di destra).: regalo enorme di Skorupski e lui non perdona segnando l'1-0. Bello il movimento sulla seconda rete, mettendo probabilmente il sigillo sulla classifica marcatori (21' s.t.: si batte, ha voglia di fare ma non è mai pericoloso nella mezz'ora a disposizione).: quando si accende è sempre un bel vedere, con quel dribbling secco fa tremare le gambe della difesa del Bologna. All'ora di gioco va vicino al gran gol (21' s.t.: si vede prevalentemente quando va sul punto di battuta dei calci piazzati, per il resto poca roba).: l'obiettivo di oggi era far segnare Osimhen ed è riuscito anche in questo. Doppio vantaggio con qualche cambio, poi cala l'attenzione e pareggia il Bologna. Peccato per la vittoria sfumata, il suo Napoli non potrà superare il record dei 91 punti di Sarri.