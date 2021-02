esce al momento giusto ma fatica a trattenere le sfere parate. Anticipa la zucca di Toloi in uscita con i pugni. Non può nulla sulla zuccata di Zapata ma prende altri tre gol.riprende il lavoro già fatto in Coppa Italia e lo affina, anticipando tutti i palloni sul primo palo di Muriel con prontezza. Poi però entra durissimo su Gosens regalando una punizione pericolosa e facendosi dribblare da Muriel sulla sinistra. A 2’ dalla ripresa si fa superare da Muriel per l’ennesima volta e Zapata non perdona. Non intuisce la volata di Gosens sulla linea di porta e il tedesco lo batte sul tempo in gol, lui rimane a terra sconfitto. Si rialza per farsi superare, di nuovo, da Muriel per il tris.ci mette la gamba ed è una salvezza per il tabellino, quando Pessina prende la mira in area piccola. Ce la mette tutta per contrastare la prepotenza fisica di Zapata e ci riesce bene. Devia e salva sopra la traversa la triangolazione tra Pessina e Gosens. Poi però si perde Muriel in cavalcata, errore che dà il via al secondo gol.(Dal 33’ s.t.appena entratola Dea trova il poker).quando serve sale per portare superiorità numerica in attacco, non riesce a fermare Muriel nella sua azione personale che porta alla rete.fatica a trovare il bandolo della matassa e impreca con sé stesso quando perde la sfera oltre la linea laterale. Ruba qualche palla a Zapata ma Maehle gli fa i tunnel. Rischia sbilanciando in area Pessina, ma prima che la sfera nerazzurra arrivi in porta lui ci mette sempre il tacchetto. Non riesce a vincere il salto in alto con Zapata che lo stacca e trova la rete. Anche sul secondo gol casalingo ha colpe: non riesce a frenare Muriel nel duetto con Gosens.(Dal 33’ s.t.entra e si fa scappare Romero per il poker che chiude il match).Freuler lo dribbla, poi Romero se lo mangia all’aperitivo quando si vuole involare in area. Non può nulla sull’azione da gol di Muriel, ispiratissimo.intercetta le sfere di Pessina, ma poi il monzese prende le misure e sono guai per il 5 ospite, che se lo perde in area. Non riesce a fermare Muriel nella ricorsa al raddoppio.Freuler lo beffa rubandogli la sfera e partendo in volata battendolo sul tempo. Riesce a confondere e ubriacare la difesa di casa mandandola in pensione prima di raccogliere e gettare in rete la sfera di Politano.(Dal 41’ s.t.crossa dalla destra che è un piacere, ma non c’è alcun compagno al centro dell’area. Gosens gli dà del filo da torcere, ma lui riesce a liberarsi di Djimsiti con un giochetto di prestigio e a pescare Zielinski con precisione. Battibecca con Freuler, poi mostra tutta la sua stanchezza.si allunga la sfera in profondità ma scappare da Romero è impossibile. Sventa una sfera di testa da difensore aggiunto. Sfiora il gol di zucca, ma poi è sempre a terra. Tanta paura per lui, perde conoscenza dopo una brutta botta e si riprende solo una volta in ambulanza.: fa passare qualche palla di troppo che arriva a Zapata. Romero gli porta via palla con troppa facilità.entra per arricchire il tabellino ma non riesce, il male alla schiena lo limita).striglia i suoi per tutto il primo tempo perché concedono troppe palle gol all’Atalanta, la sua squadra gioca sempre al gatto e la volpe ma non riesce mai a incastrare l'avversario. Insegue ma rimane indietro, come ora il quarto posto Champions.