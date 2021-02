Napoli-Benevento 2-0Napoli:: le poche volte in cui è chiamato in causa risponde sempre presente.: oggi si rende protagonista di una buona gara in entrambe le fasi. In occasione del secondo gol c'è il suo zampino creando superiorità in area.: interventi sempre puliti e decisi. Di fianco a Koulibaly è un altro giocatore.: ogni tanto soffre la rapidità e caparbietà di Lapadula perdendone le tracce. Grossa ingenuità nel secondo tempo quando abbatte Letizia in ripartenza: dopo 45' convincenti contro il Granada si ripete e fa una doppia fase interessante, trovando buoni spunti anche: ogni tanto è poco cattivo, ma crea diversi pericoli con buone giocate.: con il Benevento schiacciato dietro c'è bisogno di palleggiare e far girare velocemente la palla, non proprio nelle sue corde e così in fase di costruzione non eccelle.: buoni strappi, Foulon e Letizia non hanno vita facile con lui. Trova un gol fortunoso in caduta con la spalla nel secondo tempo (40' s.t.).: annullato un suo gol splendido a causa di un fuorigioco di Insigne. Alterna troppo buoni momenti ad altri in cui si assenta dalla gara (37' s.t.).: primo tempo un po' sottotono, ma nella ripresa alza il livello delle sue giocate portando a spasso la difesa del Benevento.: è tornato Dries Mertens. Riempie l'area da grande attaccante, cerca giocate da grande campione e soprattutto sblocca la gara con uno dei suoi gol (37' s.t.).: serviva una prestazione del genere per rialzare la testa. Il Napoli prende subito in mano il pallino del gioco e schiaccia il Benevento praticamente per tutta la partita trovando 3 punti importanti.