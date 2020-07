: poco impegnato questa sera. Sul gol non può nulla.: difficile il suo compito con Spinazzola che ha una buona gamba.: duello tutto fisico con l'ex compagno Dzeko. Riesce ad avere la meglio(dal 18' s.t.buon ingresso per il centrale serbo. Continua a controllare la difesa di fianco a Koulibaly): qualche errore lo commette, però emergono sempre le sue ottime letture: spinge tanto su quella fascia mancina. I suoi cross sono sempre precisi e nella ripresa trova l'inserimento decisivo di Callejon per l'1-0.: le sue buone giocate iniziano a dare fiducia al Napoli(dal 41' s.t.inizio molto difficile per l'ex Lipsia che già dal 7' gioca con l'ammonizione sulle spalle. Diffidato, salterà la prossima gara. Ma questo giallo non ne pregiudica la prestazione e riesce a dettare i tempi di gioco come al solito(dal 25' s.t.spezzone di partita per lui. Subentra per garantire equilibrio in mezzo al campo e ci riesce): poco incisivo questa sera: prima frazione un po' sugli scudi, ma nella ripresa sblocca la gara con uno dei suoi soliti inserimenti(dal 25' s.t.nonostante lo svantaggio la Roma non regala grandi spazi e il messicano non ha vita facile): il primo tempo è lui la principale spina nel fianco della difesa giallorossa e si avvicina più volte al gol. Tuttavia non risulta decisivo(dal 18' s.t.entra bene e insidia più volte la retroguardia della Roma): ispira con le sue solite giocate di classe. Il gol è una vera e propria perla. Nulla da fare per Pau Lopez: peccato per quella frenata contro l'Atalanta. Oggi il suo Napoli è stato ancora una volta compatto e concreto.