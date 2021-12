Napoli-Atalanta 2-3Napoli:: nonostante i tre gol subiti la sua prestazione è positiva, si rende protagonista con alcuni interventi importanti.: oggi gioca nella difesa a tre e non sfigura affatto.: troppo timido in occasione dello 0-1 quando concede tanto spazio a Zapata, perde anche Demiral quando si inserisce per il 2-2.: gioca nel suo ruolo naturale, da mancino nella difesa a tre e si trova a proprio agio.: questo modulo ne esalta le qualità quando c'è da spingere. Nasce da un suo spunto il gol del pareggio napoletano e serve un bellissimo assist a Mertens che corre in campo aperto per il 2-1 (40' s.t.: nonostante pochissimi minuti in campo fa subito la differenza con dribbling decisivi andando a creare due occasioni importanti, in cui una volta viene steso al limite da Djimsiti e un'altra trova Elmas in area con Petagna che poi spreca).: lavora fisso davanti la difesa, recupera palloni e imposta il gioco. Trova anche dei filtranti importanti per i compagni che però non vengono sfruttati (11' s.t.: impatto non proprio positivo. Con il suo ingresso non gira più come prima il Napoli e non fa da filtro sull'inserimento di Freuler che segna il 2-3 finale).: serata di grande dispendio energetico dato che gioca nei due in mezzo al campo ma deve buttarsi dentro per offrire una soluzione offensiva in più. Trova il gol del momentaneo pareggio.: gara dal doppio volto per lui. Alterna momenti di gran condizione psicofisica mettendoci dentro buona qualità, però arrivano troppi pericoli sulla fascia nella seconda parte della ripresa.: può e deve fare molto di più. Il Napoli ha bisogno di lui che fa la differenza in velocità, in profondità, però non è mai concreto (22' s.t.: prova a dare freschezza alle giocate offensive del Napoli. A volte crea superiorità ma altre si perde eccedendo nell'individualità).: qualità assoluta, è la descrizione perfetta per un giocatore che è rinato e sta tornando a segnare come qualche anno fa. Nell'1-1 del Napoli c'è il suo appoggio su Zielinski che è tanta roba, poi firma il gol del momentaneo sorpasso scappando via a Demiral da centrocampo (22' s.t.: gioca poco, questo è noto, ma deve sfruttare molto meglio i minuti che gli vengono concessi. Dovrebbe tenere palla e far salire la squadra ma non lo fa affatto e spreca anche una grossa occasione nei minuti di recupero).: brutta la sua partita, non si accende mai e resta totalmente anonimo: fa le veci di Spalletti squalificato. Difficile fronteggiare tante assenze così importanti tutte insieme ma il Napoli decide di mettersi a specchio con l'Atalanta disputando un'ottima gara. Da rivedere la sostituzione di Mertens, tirato fuori troppo presto, non si può dire nulla su chi è subentrato dato che non c'erano altre alternative.