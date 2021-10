Ospina 6: spettatore non pagante nel primo tempo. Di Lorenzo lo salva su una punizione di Ribéry. Esce male nel finale, per poco Gagliolo non lo punisce.Di Lorenzo 6,5: solito stantuffo sull’out destro. Da un suo cross nasce la prima occasione del match. Salva sulla linea la punizione già in gol di Ribéry.Rrahmani 7: l’ex Verona sfodera una super prestazione, dalle sue parti non passa neanche l’aria.Koulibaly 4,5: perfetto fino al 20’ della ripresa, quando Simy gli sfugge in velocità su una palla già di Ospina. Il senegalese compie la leggerezza di tenerlo per il braccio e l’attaccante granata è furbo a lasciarsi cadere. Scatta il rosso.Mario Rui 6,5: prova spesso a scendere a sinistra, mettendo qualche palla interessante. Da un suo tiro nasce il gol vittoria, nel finale sfiora il raddoppio.Anguissa 6,5: è il più positivo del centrocampo di Spalletti, ed anche il più pericoloso in zona offensiva. Ci mette, al solito, fisico e tecnica nel far girare palla. Ha il merito di far espellere Kastanos.Ruiz 5,5: non brilla nel primo tempo, sbaglia qualche passaggio di troppo e non è da lui. Nella ripresa continuano gli errori di gestione, soprattutto in uscita palla al piede.Zielinski 7,5: sbaglia lo 0-1 nella prima frazione. Si inserisce bene sull’azione del gol, resta in area e riceve la palla di Mario Rui per insaccare. Tecnica sopraffina in mezzo al campo.(dl 49’ st Zanoli sv)Politano 6: prova ad accelerare spesso a sinistra, Ranieri però lo tiene. E’ un moto perpetuo, sacrificato dopo il rosso a Koulibaly.(dal 35’ st Juan Jesus 6: si piazza in difesa e difende il risultato)Mertens 4,5: praticamente invisibile, tocca pochissimi palloni. Nella ripresa non sale di tono e Spalletti lo toglie.(dal 15’ st Petagna 6: mette lo zampino sul gol. Peso e centimetri tengono sulla corda la difesa di casa)Lozano 5: tira un paio di volte in porta nel primo tempo, ma lo fa male. Anche lui lascia in anticipo la contesa.(dal 15’ st Elmas 6,5: entra e subito si vede la differenza. Un cioccolatino il lob per l’inserimento di Zielinski in occasione dello 0-1. Fa quello che non riuscivano a fare i compagni, ovvero saltare l’uomo)All. Spalletti 6,5: il suo Napoli soffre i pochi spazi nel primo tempo, ma mantiene la calma. Ad inizio ripresa ribalta il match con i cambi. Nel finale scatta la trincea. La sua squadra vince una partita sporca e si conferma imbattuta e prima.