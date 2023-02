praticamente inoperoso ma è compartecipe con Caldara del 2° gol azzurroviene riportato a fare il braccetto di destra, ma non ha tempi e giocate; meglio nella ripresaOsimhen è un brutto cliente ma a parte la prima mezz’ora poi non la vede mai. (30’ st Cipot sv): meriterebbe la palma di migliore in campo ma il pasticcio con Dragowski è impietososi applica sulla fascia e non demeritasurclassato dalla velocità in mezzo al campoprova a dare ordine ma soffre la fisicità degli azzurri (47’ st Wisniewski) sv)90’ di corsa e di cuore. Ha sul destro una palla che potrebbe cambiare almeno in avvio, il matchpiù diligente di altre volte, ma il fallo di mano che sblocca la gara resta.prova a fare qualcosa, ma non è supportato e si smarrisce (30’ st Maldini sv)Shomurodov 5,5: nemmeno il tempo di arrivare e già in campo. Fa anche troppo, ma non abbastanza. (30’ st Krollis sv)ci voleva un miracolo che è durato 45’, i primi. Oggi in queste condizioni sarebbe stato difficile per chiunque tra assenze e la qualità dell’avversarionemmeno un intervento. Completamente disoccupatosicurezza in difesa ed è l’unico a sfiorare il gol nel primo tempol’arbitro lo grazia nel primo tempo per un giallo che ci starebbe tutto, ma giganteggiapreciso come sempre, anche se oggi era tutto più facilela solita ala aggiunta (29’ st Olivera sv)prova a tornare sui livelli ante mondialemotorino di qualità e da lui viaggia alla velocità della lucenon benissimo, gira un po’ vuoto . (17’ st Elmas 6: svolge il proprio compito)Reca lo imbriglia e lui si vede poco. (1’ st Politano 6,5: entra e cambia il match)ma chi lo ferma? Annullato anche un altro gol molto dubbio (87’ st Simeone sv)il più vivace, imprendibile (29’ st Ndombele sv): altri tre mattoncini per il tricolore