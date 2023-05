: neanche con un miracolo avrebbe potuto impedire il gol di Lovric, un destro perfetto e forte all'incrocio.: Udogie ha un passo importante ma lui lo limita e non concede spazio. Quando si propone in avanti diventa un valore aggiunto.: duello tutto fisico con Nestorovski, nel complesso lo tiene. Meno preciso del solito in costruzione, essendo lui il primo a dare il via all'azione del Napoli.: quando c'è da mostrare i muscoli ci riesce molto bene e sia al Maradona che alla Dacia Arena si urla a gran voce il suo nome.: fa buona guardia sull'out mancino. Più prezioso in copertura e in palleggio.: poco reattivo sul gol di Lovric, non accorcia in tempo sul centrocampista dell'Udinese che ha libertà per calciare. Gioca però molto bene palla in area in occasione del pareggio e ci mette sempre personalità.: solita gestione intelligente lì in mediana, non sbaglia nulla: lavoro fisico, intenso, si propone spesso (19' s.t.: al 71' va vicinissimo al gol del sorpasso con un destro di prima ma Silvestri gli dice di no).: primo tempo parecchio in ombra, si scuote nella ripresa trovando spunti importanti e mettendo in mostra la sua qualità.: con il suo gol esplode sia la Dacia Arena che il Maradona. Una marcatura da centravanti vero e ha un peso enorme, mette la parola fine allo scudetto.: è l'uomo che crea maggior imprevedibilità nel Napoli con qualità e i suoi soliti dribbling. Sull'1-1 calcia bene verso la porta ma Silvestri gli dice di no prima della ribattuta in rete di Osimhen (40' s.t.).: poco importa se il Napoli passa in svantaggio, al triplice fischio c'è la gioia definitiva, quella che tutta la città aspettava da 33 anni. Il suo Napoli è campione d'Italia con cinque giornate d'anticipo.