Napoli-Fiorentina 1-0Napoli:: bravissimo due volte su Jovic nel giro di pochi minuti, salvando il risultato.: è sempre un piacere vederlo giocare, fa la doppia fase con una naturalezza impressionante.: i duelli aerei li vince tutti, gli interventi sono sempre puliti.: dà sicurezza al reparto giocando bene d'anticipo su Jovic più volte.: lavora molto bene su Nico Gonzalez e sovrappone più volte con pericolosità.: è il vero insostituibile per Spalletti, non riposa neanche a scudetto acquisito. Sempre sul pezzo, partecipa alla costruzione ed è bravo anche in interdizione.: lavora bene qualche pallone in mediana, oggi trova lo spazio che gli è stato tolto per la presenza di un mostruoso Lobotka (1' s.t.: con lui in campo il Napoli gira in modo diverso, c'è il bel calcio di Spalletti nelle sue geometrie. Un paio di volte, però, si distrae e rischia).: buona applicazione in fase difensiva, però lì davanti non è mai pericoloso e spesso va a rincorrere Terzic. Costretto a lasciare il campo a pochi secondi dalla fine del primo tempo (45' p.t.: entra e cambia la partita. Quando punta Venuti lo mette sempre in grossa difficoltà. Guadagna il rigore che vale il gol vittoria di Osimhen).: nella posizione alle spalle di Osimhen si trova più a suo agio e si vede, lavora dei buoni palloni con qualità (1' s.t.: solita gestione, con lui in campo Spalletti ha un uomo in più a centrocampo per palleggiare).: trova spesso dei corridoi e delle verticalizzazioni interessanti per i compagni, è bravo anche ad inserirsi più volte (39' s.t.).: fa tutto lui oggi. Tiene in apprensione un'intera difesa avversaria, poi sbaglia il rigore prima di segnare quello che vale la vittoria e un gol in più per vincere il titolo di capocannoniere (33' s.t.: lotta per regalarsi un gol davanti a papà Diego presente al Maradona. Non ci riesce ma è sempre pronto a farsi vedere).: il suo Napoli vince anche quando va in passerella. Nel secondo tempo decide di mettere dentro Lobotka che gli cambia la partita e trova ancora un successo in campionato.