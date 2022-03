Verona-Napoli 1-2Ospina 6: amministra bene la gara nel primo tempo, poi un gol subito e qualche leggera insicurezza nel finale.Di Lorenzo 7: tanta corsa sulla sua fascia e sempre presente nelle chiusure quando il Verona ci prova dalle sue parti. Bene anche nelle sovrapposizioni con bei assist.Rrahmani 6,5: si affida al compagno di reparto, anche se nel secondo tempo qualche spazio lo lasciano, soprattutto a Caprari.Koulibaly 6,5: primo tempo da vero mastino, non fa passare un pallone ed annulla sia Caprari sia Simeone. Nel secondo tempo meno incisivo ma comunque tiene alta l'attenzione.Mario Rui 6: come il resto della squadra, sicuramente meglio nel primo tempo, meno compassato e più propositivo.Lobotka 6: intensità abbastanza alta, ma sbaglia molte volte la scelta, cercando quella più difficile.Zambo Anguissa 6: anche per lui qualche difficoltà nella ripresa, quando l'Hellas alza il baricentro e gioca molto più velocemente.Fabian Ruiz 7: quando manca mordente ai suoi, ci mette tutto il suo carattere e la sua tecnica per alzare la squadra. Incisivo e pericoloso in attacco, sfiora un gran gol nel primo tempo.(dal 45' s.t. Zielinski: s.v.)Politano 6,5: assist man senza segnare ma va bene così. Sulla fascia buone incursioni e bellissimo cross per il gol del vantaggio. Si sacrifica anche in difesa.(dal 18' s.t. Elmas 5,5: meno incisivo in fase offensiva, cerca di chiudere più in difesa.)Osimhen 7,5: fa praticamente reparto da solo. Parte col freno a mano, ma basta un cross per buttarla dentro e sbloccarsi. Doppietta poi nella ripresa che sigla la vittoria importantissima per il Napoli.(dal 45' s.t. Petagna, 95' s.t. Ghoulam: s.v.)Lozano 5,5: prova ad incidere sulla gara, ma spesso sbaglia l'ultima giocata. Vuole forse troppo.(dal 18' s.t. Insigne 6: entra ma l'inerzia della gara lo costringe a ripiegare ed aiutare molto in difesa.)All. Spalletti 6,5: Napoli che centra un risultato enormemente importante. Partita dominata nel primo tempo, sofferta nel secondo. La gestione però è perfetta e alla fine la vittoria arriva.