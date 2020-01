Lazio-Napoli 1-0



Ospina 3: Gattuso lo sceglie al posto di Meret, non al meglio. Brutto scontro con Milinkovic in avvio, per evitare i suoi tagli è costretto ad almeno un paio di uscite alte acrobatiche. Poi fa una cosa orrenda: prova a saltare Immobile, che gli soffia il pallone e lo deposita in rete. Partita regalata alla Lazio, e rovinata.



Hysaj 5,5: Dalla sua parte Lulic ha tanta benzina, il terzino ex Empoli sembra un po' fuori fase quando lo puntano ma mantiene calma e nervi. Sombrero su Lulic delizioso, meglio nella ripresa.



Manolas 6,5: Pronti via e cade male, per l'ex Roma è quasi un derby. Prende un giallo evitabile, con Immobile il duello è spigoloso, sul filo, attento. Non può marcare pure Ospina.



Di Lorenzo 5: Di nuovo al centro della difesa, dopo Lautaro e Lukaku gli toccano Immobile e Caicedo. Salva sulla linea su Milinkovic un tiro destinato a rete. Non gli riesce il bis su Immobile, e forse poteva fare di più.



Mario Rui 6,5: Diagonale perfetta nel primo tempo a chiudere un triangolo da brividi tra Immobile e Caicedo. Dalla sua parte Lazzari si preoccupa molto di Insigne, anche perché lui gli lascia le briciole.



Allan 6,5: Sua la prima conclusione - velleitaria - dell'incontro, pure la seconda, al termine di una bella percussione. Corre, ringhia, si muove bene. Perde un pallone sanguinoso che per poco non diventa la rete di Milinkovic.

(Dal 39' Llorente s.v.).



Fabian Ruiz 6: Da vertice basso viene spesso aggredito a turno da Caicedo e Immobile. Amministra bene, sbaglia pochissimo, si muove con efficacia, ma l'impressione resta: dovrebbe giocare più avanzato. Motivo per cui il Napoli ne ha presi due in quel ruolo, che non è proprio il suo - almeno giocando così. Voto che premia anche il sacrificio.



Zielinski 6: Prova qualche movimento, la manovra è molto compassata e non lo aiuta. Appena il Napoli sale di ritmo (inizio ripresa), immediatamente sembra ritrovare smalto. Il palo gli dice di no, sfortunato.



Callejon 5: Dalla sua parte la Lazio prova a rendersi pericolosa, lui non è molto incisivo, prova qualche movimento ma gli automatismi che lo avevano reso celebre contro la Lazio (e Radu) non ci sono più. Sarri lo hanno dimenticato tutti in campo, forse anche lui.

(Dal 42' st Elmas s.v.).



Milik 5,5: Acerbi se lo prende in consegna, qualche pallone riesce pure a tirarlo su nel primo tempo, nella ripresa sbaglia un paio di tocchi che potevano essere decisivi. Opaco.



Insigne 6,5: Prova a sorprendere Strakosha su calcio di punizione, e quasi non gli riesce la magia. Un paio di giocate interessanti, spunti, uno dei pochi che ci prova a scardinare una partita noiosa.

(Dal 47' st Lozano s.v.).





All. Gattuso 5,5: Voleva tornare a sorridere, nel primo tempo la sua squadra è prudente, attendista, molto meglio ad inizio ripresa, con un paio di folate interessanti. Scardinare la difesa posizionale della Lazio con così poche idee era difficile. La partita non è bella, ma ai punti forse poteva anche vincerla. Condannato dal solito, a questo punto, immenso errore individuale.