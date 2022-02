Lazio-Napoli 1-2: Deve ringraziare la scarsa precisione dei laziali nel primo tempo, ma ha dato comunque sicurezza al reparto. Attento quando i biancocelesti hanno centrato lo specchio della porta. Imprendibile il tiro di Pedro.: Vince nettamente il duello con Zaccagni contenedolo senza affanni e non va in difficoltà nemmeno sulle azioni di pressing avversario.: Preciso e sicuro in marcatura. Prende le misure subito ai biancocelesti leggendone bene le trame in orizzontale e in vertiale. Non si fa saltare mai.: Ha sofferto i movimenti di Immobile e le incursioni di Milinkovic e molte volte è dovuto ricorrere alle cattive maniere. Ma nel complesso è sembrato in netta crescita dopo il periodo no post Coppa d'Africa.: Fa quello che può per tenere l'1v1 con Anderson e le sovrapposizioni di Marusic. Troppe volte però è costretto a rincorrerli e si sovrappone poco lasciando isolato Insigne.: Fa bene il suo compitino lì in mezzo. Milinkovic è una brutta gatta da pelare, ma alla fine non sfigura. (dal 35' s.t.: Rimpiazza il compagno con la stessa solidità e concentrazione): Preziosi i suoi raddoppi a centrocampo. Concede poco spazio a Luis Alberto e decide la partita nel finale con un tiro chirurgico.: Insieme a Di Lorenzo su quella fascia trova buone combinazioni. Infatti da quel lato arrivano i maggiori pericoli per i biancocelesti. Doveva osare di più però negli ultimi 20 metri (dal 35' s.t.: Forza fresca e dinamica per i minuti finali. Mette sotto pressione i biancocelesti nel momento decisivo): Bada più a contenere che a proporsi in zona offensiva. E non lo fa nemmeno benissimo. Gira spesso a vuoto e sbaglia tanti appoggi, anche semplici. (Dal 11' s.t.: Entra e fa cambiare marcia ai suoi lì davanti. Preciso nel servire Insigne al limite con il passo giusto per tirare): Impalpabile fino al primo gol. Poi è bravissimo a trovare l'angolino di prima intenzione sul suggerimento di Elmas e serve a Ruiz la palla col tempo giusto per portare a casa la partita. Si riscatta il capitano dopo l'opaca prova contro il Barcellona (dal 45'+4: Vorrebbe far valere il fisico, ma risulta spesso irruento sia su Luiz Felipe, sia su Patric e crea poche occasioni per sé e per i compagniAll.: Squadra in un momento di scarsa forma fisica ma dopo le frenate delle milanesi è riuscito a far tirar fuori ai suoi la giusta cazzimma in campo per andare oltre le difficoltà.