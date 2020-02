Cagliari-Napoli 0-1



Ospina 6: grande personalità nel far sempre ripartire l’azione da dietro, per il resto normale amministrazione.



Di Lorenzo 6: stranamente poco propenso alla fase offensiva, rimane bloccato dietro per bloccare le fasce rossoblù.



Maksimovic 6: a campo aperto soffre tantissimo perché non è certo un fulmine, se la cava con l’esperienza.



Manolas 6: non è ancora il difensore ammirato a Roma, ma certamente oggi una prova positiva per lui.



Hysaj 6,5: rivitalizzato dalla cura Gattuso, oggi anche l’assist per il gol di Mertens.

(35’ s.t. Mario Rui s.v.)



Zielinski 6,5: ottimo primo tempo, sempre pericoloso tra le linee. Cala nella ripresa.



Demme 6: giocatore prezioso, sa far tutto al meglio, senza però eccedere in nulla. Recupera palla, imposta, si fa vedere. Esce quando Gattuso prova a spingere ancora più forte.

(16’ s.t. Insigne 6: pur senza strafare contribuisce alla vittoria dei suoi)



F.Ruiz 6,5: in ripresa. Nel primo tempo è spesso solo al limite dell’area, qualche bella giocata, sembra sulla via del recupero pieno a livello di gioco.



Callejon 6: nulla di eclatante da segnalare, ma è sempre una spina nel fianco per i rossoblù.

(22’ s.t. Politano 6: pericoloso nelle ripartenze, utilissimo nel finale)



Mertens 7: non la sua miglior partita, ma segna il gol decisivo con una gran bella giocata. Si riscopre decisivo da punta centrale.



Elmas 6,5: forse una delle sue partite migliori da quando è in Italia. Da esterno offensivo fa vedere tutte le sue qualità tecniche. Nella ripresa cala fisicamente, ma si mette a disposizione.



All.: Gattuso 6: la sua è una squadra ancora da ‘work in progress’, ma è efficace e continua a vincere partite col minimo scarto.