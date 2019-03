Ospina 6: lo scontro con Pussetto dopo pochi minuti lo costringe al caschetto. Fa prendere un grosso spavento a tutti quando al 41' si accascia al suolo: la corsa in ambulanza in attesa di buone notizie. Trauma cranico, ma la tac esclude lesioni più gravi (dal 44' pt Meret 6: tiene bene, anche se non è mai chiamato in causa per interventi troppo complessi)



Malcuit 6: spinge come al solito, anche se non regala assist. Migliora, però, l'attenzione in fase difensiva, con diverse chiusure interessanti e soprattutto senza perdere i riferimenti (41' st Hysaj sv)



Maksimovic 5.5: nei primi minuti si fa bruciare da Lasagna, segue Koulibaly e migliora con il passare dei minuti. Non ha responsabilità specifiche sui due gol dell'Udinese, ma anche nella ripresa continua a non essere perfetto nelle chiusure



Koulibaly 5.5: non da lui la chiusura che consente all'Udinese, alla mezz'ora, di rientrare nel match. Due interventi fondamentali in chiusura che fanno tornare lo standard a livelli importanti. Dimostra, però, di non essere al top della condizione mentale con alcune sbavature non da lui



Ghoulam 6: segnali di recupero in avvio, ma non c'è ancora la condizione fisica giusta. Lavora più sulla tecnica, sulla qualità: c'è bisogno ancora di tempo per vedere il trattore sulla fascia che viaggiava a velocità folli sulla corsia di sinistra



Callejon 6: qualche limite quando è chiamato ad impostare, poi si fa perdonare facendo il 2-0 con il pezzo forte della casa, l'attacco allo spazio, favorito anche da una dormita generale della difesa friulana Allan 5.5: non tiene compatta la squadra, manca quella capacità di stringere il campo con la solita continuità. Prova ad alternarsi a Zielinski nella prima impostazione, ma non regala velocità al giro-palla



Zielinski 5.5: si prende dopo 11 minuti un'ammonizione evitabile che farà scattare la squalifica per la gara di Roma. Qualche buona impostazione, ma partecipa alla serie di errori che portano al gol friulano dell'1-2. Tocca pochi palloni, dimostrando di non essere adatto al ruolo di play. Ha la palla buona al 55', ma la spreca.



Younes 7: parte con grande brillantezza, il migliore degli azzurri per capacità di saltare l'uomo sia di dare velocità all'azione. Al 17' corona l'avvio con un destro a giro sul secondo palo, dimostrando una condizione mentale e fisica superiore a tutti gli altri esterni. Continua l'ottima performance, avviando l'azione del 2-0 (dal 12' st Verdi 6: entra facendo anche una buona fase difensiva, proponendosi ma senza la cattiveria che ci si aspetta da chi è chiamato anche a rispondere alla grande performance di Younes)



Milik 6.5: primo tempo non pervenuto, tipo la temperatura di qualche sconosciuta località montana. Nella ripresa, al primo vero pallone giocato, approfitta di una lettura sbagliata di Mandragora e di testa mette dentro il 3-2. Sfiora la doppietta con una girata di testa con un coefficiente ben più alto:



Mertens 7.5: arriva a quota 21: undicesimo assist stagionale a premiare il movimento di Younes. Arriva anche il dodicesimo assist per Callejon, quello che chiude virtualmente il match dopo appena 26 giri di lancette. Dopo i due assist, arriva anche la perla che certifica la vittoria del Napoli con il 4-2 con un'azione personale di pregevolissima fattura, chiusa con un tiro sul palo opposto



All. Ancelotti 6.5: vittoria che fa tornare il Napoli sulla strada giusta. Le assenze pesano, il rendimento difensivo è nettamente peggiorato, ma sta tenendo la squadra unita nel momento più complesso tra infortuni e fasi calanti di condizione. Tiene la distanza dal secondo posto ed è l'unica cosa che conta in questo campionato