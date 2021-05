Napoli-Udinese 5-1Napoli:: non può nulla sul gol di Okaka, la conclusione si infila nell'angolino.: si divora un'occasione importante ad inizio partita. Commette qualche leggerezza in costruzione e in chiusura però trova il gol del 4-1 che chiude i conti.: rende la vita troppo facile a Okaka in occasione del gol bianconero lasciandolo girare e calciare senza tanti problemi.: fa buona guardia, i suoi interventi sono puliti e decisi.: altra prestazione convincente e attenta. Preciso il suo lancio a cambiare gioco dal quale nasce il raddoppio azzurro (39' s.t.).segna un gol strepitoso che gli dà la fiducia per crescere minuto dopo minuto.: prova di sostanza in mezzo al campo (39' s.t.).: Zeegelar fa grande fatica per tenere i suoi sprint. Nel secondo tempo trova il gol del 3-1 bruciando sul tempo il difensore (31' s.t.: entra bene ed interpreta nella maniera corretta entrambe le fasi).: gol e assist, i suoi inserimenti e le sue giocate danno una marcia in più al Napoli (31' s.t.: ingresso con lo spirito giusto, cerca di proporsi con continuità per costruire velocemente il gioco in avanti).: i pericoli più grandi passano sempre per i suoi piedi. Allo scadere trova il gol che gli permette di eguagliare il proprio record personale di gol in campionato, sono 18.: gli manca solo il gol in un'altra ottima partita. Il vantaggio del Napoli arriva da un suo gran movimento per liberarsi al tiro in area. Sbaglia sotto porta, ma per sua fortuna c'è Zielinski pronto a ribattere a rete. Gattuso decide di sostituirlo nel finale per non rischiare, essendo Osimhen diffidato (24' s.t.: smaltito subito il problema alla caviglia, torna in campo e tenta qualche giocata di qualità).: vittoria larga, il suo Napoli è la squadra con il secondo miglior attacco del campionato, a meno un gol dall'Atalanta. La strada è quella giusta, ora mancano altre due finali per centrare l'obiettivo Champions.