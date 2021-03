Oggi alle 18:30 scenderanno in campo Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gattuso perde Koulibaly per squalifica, ma ritrova Manolas che sarà finalmente in panchina. Ancora assenti Osimhen, Lozano e Petagna, alle prese con i vari infortuni.



Ospina è rientrato, ma tra i pali dovrebbe toccare ancora una volta a Meret. Difesa a 4 che vede la riconferma di Ghoulam sull'out mancino e la presenza come sempre di Di Lorenzo a destra. Per i due centrali scelte obbligate con Maksimovic e Rrahmani. Rifiaterà Bakayoko in mediana, al suo posto c'è il ritorno di Demme ai cui lati agiranno Fabián Ruiz e Zielinski. Tridente offensivo con Politano, Mertens e Insigne.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso