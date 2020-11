Oggi alle 18 scenderanno in campo Napoli e Sassuolo per la sesta giornata di Serie A. Tante assenze tra i neroverdi, su tutte spiccano quelle di Berardi e Caputo. Gattuso e i suoi uomini così dovranno sfruttare l'occasione per trovare tre punti preziosi e proseguire la striscia di vittorie.



Rispetto all'11 visto a San Sebastián Gattuso cambierà qualcosa ritrovando alcuni giocatori chiave. Confermato tra i pali Ospina, che ritrova il posto in campionato dopo due giornate consecutive in panchina. Riecco Manolas e Di Lorenzo, con Hysaj che sarà spostato a sinistra al posto di Mario Rui. Chiaramente completerà la difesa Koulibaly, insuperabile contro la Real Sociedad giovedì scorso. Centrocampo a 2 che ritrova Fabián Ruiz dal 1' in coppia con Bakayoko. Zielinski ancora non sarà lanciato dall'inizio, ma molto probabilmente subentrerà a gara in corso. Nel quartetto offensivo l'unica riconferma si chiama Matteo Politano. Per il resto ci sarà Lozano a sinistra, Mertens alle spalle di Osimhen.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabián Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso.