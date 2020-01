Termina l'allenamento mattutino per il Napoli, che si prepara in vista della ripresa del campionato il prossimo lunedì 6, quando al San Paolo arriverà l'Inter.



Ecco il report della SSC Napoli:



Sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Dopo l'avvio con torelli e circuiti di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche.

Successivamente seduta tattica a tutto campo.

Di seguito partitina a campo ridotto.

Chiusura con lavoro in palestra.

Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Lavoro in palestra per Fabián che ieri ha avuto la febbre.

Domani seduta mattutina.