Come appreso da calciomercato.com, il Napoli, dopo il rifiuto della Spal di cedere Petagna per 22 milioni più 2 di bonus e le difficoltà di arrivare a Mateta del Mainz (richiesta di quasi 40 milioni), il ha lanciato l'offerta per Andrea Pinamonti del Genoa. Se la cifra per il cartellino è già fissata (18 milioni, quella che bisogna versare nelle casse del Genoa che utilizzerà per il riscatto all'Inter), l'offerta di 1.5 milioni a stagione per 4 anni a Pinamonti è al vaglio di Mino Raiola e dei suoi uomini che gestiscono l'attaccante dell'Under 21. Si potrebbe lavorare ad ottenere una cifra più corposa: già in tarda serata potrebbe arrivare una risposta al Napoli, così da consentire al club azzurro di modulare un'eventuale nuova proposta.