Allenamento mattutino per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. La squadra di Spalletti prepara il prossimo match di venerdì in trasferta contro il Lecce. Ecco le ultime con le condizioni degli infortunati Osimhen e Olivera:



Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione su palle inattive. Olivera ha fatto lavoro individuale in campo. Osimhen ha svolto terapie e lavoro in palestra.