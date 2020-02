L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport boccia totalmente Rino Gattuso dopo Napoli-Lecce, scrivendo: "L’analisi tecnica non può non concentrarsi sulla prestazione e su alcune scelte, dubbie, fatte da Rino Gattuso. Il Napoli ha fatto un passo indietro, notevole, perché l’ambiente era lanciato verso l’Europa. Le difficoltà di giornata le aveva preannunciate, l’allenatore napoletano, alla vigilia. S’era soffermato sul palleggio del Lecce e sul fatto che Liverani l’avrebbe preparata bene questa partita. E, così è stato, il Napoli è stato sopraffatto dal maggior equilibrio dell’avversario e dalle prestazioni imbarazzanti di alcuni suoi giocatori più rappresentativi".



Sulle scelte di Gattuso: "Qualcuna di quelle fatte non si sono dimostrate indicate. Quella, per esempio, di schierare insieme Maksimovic e Koulibaly, entrambi al rientro dopo settimane di assenza. Il loro rendimento è stato mediocre".