Meno uno al ritorno in Champions del Napoli, domani sarà la grande notte europea che vedrà gli azzurri sfidare il Liverpool per la prima giornata della fase a gironi.



In vista del match delicato di domani il Napoli questa mattina si allenerà al Konami Training Center di Castel Volturno alle 10:30 con i primi 15 minuti di sessione aperti alla stampa. Alle 13:30 poi è prevista la conferenza stampa di Luciano Spalletti e un calciatore azzurro. Il Liverpool si allenerà in Inghilterra prima di partire verso l’Italia nel pomeriggio. Fissata alle ore 20 la conferenza stampa di Klopp è un calciatore dei Reds allo Stadio Maradona.