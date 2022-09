I principali episodi arbitrali della sfida tra Napoli e Liverpool, valevole per la prima giornata del gruppo A di Champions League.



Napoli-Liverpool



Arbitro: Carlos del Cerro Grande



Assistenti: Pau Cebrián Devís (ESP) – Guadalupe Porras Ayuso (ESP)



IV: Cesar Soto Grado (ESP)



VAR: Alejandro Hernández (ESP)



AVAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP)



5' - Calcio di rigore per il Napoli sacrosanto. Zielinski calcia in porta, tiro deviato con il braccio larghissimo da parte di Milner.