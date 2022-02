Dopo la gara di Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per il ritorno dei sedicesimi di finae di Europa League in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Maradona. Il gruppo che ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra mentre gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di potenza aerobica in campo hanno effettuato una sessione di tiri.



I SINGOLI - Lobotka ha svolto lavoro in palestra, mentre Politano ha svolto allenamento in gruppo. Tuanzebe lavoro in palestra. Lozano e Insigne lavoro personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Di Lorenzo ha effettuato esami clinici e diagnostici, con il Dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pinetagrande, che hanno dato esito negativo. Kevin Malcuit ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami diagnostici.