In casa Napoli si respira sempre più ottimismo, per l'arrivo dal Celta Vigo di Stanislav Lobotka siamo quasi al conto alla rovescia. Gli ultimi contatti per limare la leggera distanza tra l'offerta del club di De Laurentiis e la richiesta della società galiziana hanno prodotto un ulteriore avvicinamento: la proposta degli azzurri è stata migliorata e, bonus compresi, ha toccato quota 20 milioni di euro, a fronte di un ultimo rilancio del presidente degli spagnoli Carlos Mouriño di 21-22.



L'ATTESA DI GATTUSO - Il giocatore e il suo entourage stanno spingendo per una rapida conclusione della trattativa, forti dell'accordo per un quinquennale a 2 milioni netti a stagione col Napoli e col passare delle ore aumentano le sensazioni positive sulla buona riuscita dell'affare. Gennaro Gattuso è tenuto costantemente aggiornato dal direttore sportivo Giuntoli e confida di avere il calciatore slovacco a disposizione per la partita contro la Lazio del prossimo 11 gennaio. Prima c'è l'Inter di Antonio Conte da affrontare, ma Lobotka è sempre più vicino a convertirsi a convertirsi nel primo colpo di mercato del 2020.