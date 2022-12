Il Napoli pensa al futuro, sul campo e non solo. Per la squadra di Luciano Spalletti, capolista in solitaria e fin qui protagonista di una prima parte di stagione sontuosa, iniziano i ragionamenti per le prossime sessioni di mercato. Tra i temi sul tavolo, la dirigenza dovrà affrontare quello del dopo Lozano.



CHUCKY, QUALE FUTURO? - Il classe ’95 ex Psv, arrivato a Napoli nel 2019, potrebbe decidere presto di cambiare aria. Il contratto del Chucky scade il 30 giugno 2024, ma non mancano le richieste sul mercato e la sua avventura partenopea è giunta al bivio: per lui, è concreta l’ipotesi di un trasferimento in una nuova squadra già al termine di questa stagione. Sul messicano ci sono da tempo gli occhi della Premier League, con il Liverpool in pole position.



DOPO DI LUI? - In casa Napoli dovranno capire innanzitutto le sue intenzioni, per impostare i movimenti successivi. Se il messicano dovesse andar via, ecco che le opzioni per il ds Giuntoli sarebbero diverse e intriganti. Uno dei nomi studiati è quello di Adama Traoré, oggi legato al Wolverhampton ma tra sei mesi svincolato e libero di accasarsi in un nuovo club. Un altro profilo che desta interesse è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, rivelazione in questo avvio di campionato con il club neroverde, notoriamente bottega cara se si parla di affari. Sui taccuini della dirigenza è evidenziato anche il nome di Jonathan Bamba, 26enne francese di origini ivoriane. L’esterno d’attacco del Lille ha una valutazione di circa 20 milioni. Giuntoli aspetta il Chucky, ma intanto prende appunti.